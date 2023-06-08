Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kasus Pertama di Dunia Buaya Ditemukan Hamil dalam Keadaan Perawan, Janinnya Identik Secara Genetik

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |05:39 WIB
Kasus Pertama di Dunia Buaya Ditemukan Hamil dalam Keadaan Perawan, Janinnya Identik Secara Genetik
Buaya ditemukan hamil dalam keadaan perawan (Foto: Joe Wasilewski)
KOSTA RIKA - Kasus pertama buaya yang membuat dirinya hamil telah diidentifikasi di sebuah kebun binatang di Kosta Rika.

Dia menghasilkan janin yang 99,9% identik secara genetik dengan dirinya sendiri.

Fenomena yang disebut "kelahiran perawan" telah ditemukan pada spesies burung, ikan, dan reptil lainnya, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya pada buaya.

Para ilmuwan mengatakan sifat itu mungkin diwariskan dari nenek moyang evolusioner, jadi dinosaurus mungkin juga mampu bereproduksi sendiri.

Penelitian ini telah dipublikasikan di jurnal Royal Society, Biology Letters.

Telur itu diketahui diletakkan oleh buaya Amerika betina berusia 18 tahun di Parque Reptilania pada Januari 2018. Janin di dalamnya sudah terbentuk sempurna tetapi lahir mati sehingga tidak menetas.

Buaya yang bertelur diperoleh saat dia berumur dua tahun dan dipisahkan dari buaya lain selama hidupnya. Karena itu, tim ilmiah taman tersebut menghubungi Dr Warren Booth kelahiran Belfast, yang sekarang bekerja di Virginia Tech di AS. Dia telah mempelajari kelahiran perawan, yang dikenal secara ilmiah sebagai partenogenesis, selama 11 tahun.

Halaman:
1 2
      
