Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Populasi Terus Menyusut, Jepang Pertimbangkan Cabut Larangan Tato untuk Tingkatkan Perekrutan Pasukan Pertahanan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |06:17 WIB
Populasi Terus Menyusut, Jepang Pertimbangkan Cabut Larangan Tato untuk Tingkatkan Perekrutan Pasukan Pertahanan
Jepang pertimbangkan cabut larangan tato untuk meningkatkan rekrutmen pasukan pertahanan (Foto: Reuters)
A
A
A

TOKYO - Pasukan pertahanan Jepang mempertimbangkan kembali larangan tato karena mencoba untuk meningkatkan perekrutan dari populasi yang terus menyusut dengan cepat.

Tato telah lama menjadi hal yang tabu di negara ini, di mana tato dikaitkan dengan geng kriminal mirip mafia yang dikenal sebagai yakuza yang menampilkan seni kulit yang rumit.

Tetapi pejabat sekarang mengatakan bahwa anak muda Jepang memiliki tato karena alasan tren dan mode, bukan untuk mengidentifikasi dengan yakuza.

Pejabat juga melihat jika larangan itu menghambat wajib militer.

Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), militer negara itu, kekurangan 10% dari kapasitas pasukannya dan gagal memenuhi target perekrutan April lalu.

"Menolak pelamar hanya karena mereka memiliki tato menimbulkan masalah dalam hal meningkatkan basis sumber daya manusia," kata Masahisa Sato, seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa, baru-baru ini, dikutip BBC.

Kepala biro personalia kementerian pertahanan, Kazuhito Machida, mengatakan bahwa larangan tersebut harus dipertimbangkan kembali mengingat angka kelahiran yang menurun di Jepang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663/gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement