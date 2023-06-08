Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sedih Bayi 2 Tahun di Korea Utara Dipenjara Seumur Hidup Karena Orangtua Simpan Alkitab

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:24 WIB
Sedih Bayi 2 Tahun di Korea Utara Dipenjara Seumur Hidup Karena Orangtua Simpan Alkitab
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sedih bayi 2 tahun di Korea Utara dipenjara seumur hidup karena orangtua simpan alkitab pada tahun 2009 menjadi sorotan karena dinilai menekan kebebasan beragama.

Berdasarkan laporan International Religious Freedom Report oleh Departemen Luas Negeri AS mengungkapan sekitar 70.000 ribu umat Kristen masuk penjara di Korea Utara.

Kisah sedih bayi berusia 2 tahun di Korea Utara dipenjara seumur hidup karena orangtua simpan alkitab merupakan segelintir ketidakmanusawian pemerintah Korea utara.

Selain mengalami penahanan, umat Kristen di Korea Utara juga mengalami penyiksaan fisik, kerja paksa, dan kekerasan seksual.

Melansir Indiana Times, pembelot Korea Utara menuturkan bahwa negara mereka menganut ideologi "Kimilsungism-Kimjongilism”. Ideologi ini mengajarkan tentang ajaran Kim Il Sung , Kim Jong Il, dan Kim Jong Un.

Meski tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pemimpin Korea Utara sebagai dewa, pemerintah Korea Utara menggambarkan pemimpin mereka sebagai orang yang sangat hebat.

Halaman:
1 2 3
      
