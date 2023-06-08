Operasi Selama 3 Jam, Vatikan: Paus Fransiskus Jalani Operasi Hernia Tanpa Komplikasi

VATIKAN – Vatikan megatakan Paus Fransiskus menjalani operasi hernia di rumah sakit Gemelli Roma selama tiga jam. Paus yang berusia 86 tahun itu diperkirakan akan tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk pulih.

Semua tugas dan komitmennya selama 10 hari ke depan telah dibatalkan sebagai "tindakan pencegahan".

Dalam sebuah pernyataan, Vatikan mengatakan tim medis Paus telah memutuskan dalam beberapa hari terakhir bahwa operasi diperlukan.

Sebelumnya pada Rabu (7/6/2023), Paus Fransiskus melakukan audiensi mingguannya seperti biasa dan tidak menyebutkan rencana operasinya.

Dikutip BBC, Paus berada di rumah sakit Roma yang sama pada Selasa (6/6/2023) untuk jadwal pemeriksaan, beberapa bulan setelah dia dibawa ke rumah sakit karena bronkitis.

Seperti diketahui, Paus telah menghadapi serangkaian masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, dan menggunakan tongkat dan kursi roda.

Dia menghabiskan tiga hari di rumah sakit pada Maret lalu untuk mengobati infeksi paru-paru.