Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Operasi Selama 3 Jam, Vatikan: Paus Fransiskus Jalani Operasi Hernia Tanpa Komplikasi

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:57 WIB
Operasi Selama 3 Jam, Vatikan: Paus Fransiskus Jalani Operasi Hernia Tanpa Komplikasi
Paus Fransiskus (Foto: BBC News)
A
A
A

VATIKANVatikan megatakan Paus Fransiskus menjalani operasi hernia di rumah sakit Gemelli Roma selama tiga jam. Paus yang berusia 86 tahun itu diperkirakan akan tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk pulih.

Semua tugas dan komitmennya selama 10 hari ke depan telah dibatalkan sebagai "tindakan pencegahan".

Dalam sebuah pernyataan, Vatikan mengatakan tim medis Paus telah memutuskan dalam beberapa hari terakhir bahwa operasi diperlukan.

Sebelumnya pada Rabu (7/6/2023), Paus Fransiskus melakukan audiensi mingguannya seperti biasa dan tidak menyebutkan rencana operasinya.

Dikutip BBC, Paus berada di rumah sakit Roma yang sama pada Selasa (6/6/2023) untuk jadwal pemeriksaan, beberapa bulan setelah dia dibawa ke rumah sakit karena bronkitis.

Seperti diketahui, Paus telah menghadapi serangkaian masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, dan menggunakan tongkat dan kursi roda.

Dia menghabiskan tiga hari di rumah sakit pada Maret lalu untuk mengobati infeksi paru-paru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/337/3133651/presiden_prabowo_subianto-YZHq_large.jpg
Terkait Pemakaman Paus, Prabowo Titipkan Surat Pribadi untuk Pemerintah Vatikan Lewat Utusan Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133548/jokowi-RVeO_large.jpg
Diutus Prabowo, Jokowi Berangkat ke Vatikan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132930/paus_fransiskus_berkunjung_ke_indonesia-Wh4X_large.jpg
Uskup Agung Jakarta : Paus Fransiskus Bukan Sekadar Pemimpin Gereja Katolik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132841/menag_cium_paus_fransiskus-vrNw_large.jpg
Menag Kenang Momen Cium Kepala Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/337/3132791/paus-a5if_large.jpg
Paus Fransiskus Wafat, BKSAP DPR: Kita Kehilangan Sosok Pejuang Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/18/3132787/paus_fransiskus-ItNZ_large.jpeg
Nubuat Abad Ke-12 Ramalkan Pengganti Paus Fransiskus dan Datangnya Hari Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement