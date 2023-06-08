Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

8 Karyawan Muda Mendadak Hilang, Jenazahnya Ditemukan Dibuang di Jurang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:54 WIB
8 Karyawan Muda Mendadak Hilang, Jenazahnya Ditemukan Dibuang di Jurang
8 karyawan muda yang hilang ditemukan dibuang di jurang di Meksiko (Foto: Kantor Kejaksaan Negara Jalisco)
MEKSIKO - Tes yang dilakukan pada sisa-sisa jenazah manusia yang ditemukan dibuang di jurang di Meksiko menunjukkan bahwa itu adalah pekerja yang hilang dari pusat panggilan atau call center.

Sebelumnya delapan karyawan muda yang bekerja di bagain call center dilaporkan hilang pada hari-hari menjelang penemuan mengerikan minggu lalu.

Penyidik menduga call center itu adalah kedok untuk agen perumahan ilegal yang bertujuan menipu dan memeras turis Amerika Serikat (AS).

Penyidik menduga kedok itu dijalankan oleh kartel Jalisco New Generation (CJNG) yang terkenal kejam.

Belum jelas apakah delapan pekerja itu mungkin telah melanggar CJNG atau apakah mereka menjadi sasaran anggota kartel saingan.

Dikutip BBC, sisa-sisa tubuh yang terpotong-potong ditemukan pada 31 Mei dalam puluhan tas hitam yang dibuang di dasar jurang yang dalam di Zapopan, di negara bagian Jalisco barat.

Pemerintah negara bagian mengkonfirmasi pada Selasa (6/6/2023) "bahwa [jenazah] adalah orang-orang muda yang dilaporkan hilang".

      
