Imbas Asap Kebakaran Hutan Kanada Batasi Jarak Pandang, 619 Penerbangan di Bandara Utama New York Ditunda

Asap kebakaran hutan Kanada membuat penerbangan di bandara utama New York ditunda karena batasi jarak pandang (Foto: AP)

NEW YORK - Penerbangan di bandara utama New York telah ditunda karena asap dari serangkaian kebakaran hutan di Kanada membatasi jarak pandang.

Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) memperingatkan para pelancong untuk mengharapkan penerbangan ditunda hingga dua jam di bandara LaGuardia New York dan Newark International di dekatnya.

Menurut Flight Aware, sekitar 619 penundaan penerbangan di bandara New York City dilaporkan pada pukul 17:50 EST (22:50 BST).

Jutaan orang berada di bawah peringatan kualitas udara di kedua negara.

BACA JUGA: Ketika Bisnis Wine Milik 5 Generasi Keluarga Terancam Akibat Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan

Kemacetan perjalanan udara memiliki efek riak, menunda penerbangan di bandara dari Atlanta ke Houston. Penerbangan masuk ke bandara utama Philadelphia juga terpengaruh.

Sekitar 108 penerbangan ditunda di Bandara Internasional Toronto Pearson.

"Kondisi cuaca telah menyebabkan gangguan penerbangan Bandara LGA. Hubungi maskapai penerbangan Anda untuk menentukan status penerbangan Anda,” terang Bandara LaGuardia Kota New York, dikutip BBC.

Saat petugas pemadam kebakaran Kanada berjuang untuk mengendalikan 400 kebakaran hutan yang berkobar di seluruh negeri, asap menyelimuti sebagian besar bagian timur negara itu dan Pantai Timur.