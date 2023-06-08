Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Asap Kebakaran Hutan Kanada Batasi Jarak Pandang, 619 Penerbangan di Bandara Utama New York Ditunda

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:29 WIB
Imbas Asap Kebakaran Hutan Kanada Batasi Jarak Pandang, 619 Penerbangan di Bandara Utama New York Ditunda
Asap kebakaran hutan Kanada membuat penerbangan di bandara utama New York ditunda karena batasi jarak pandang (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORK - Penerbangan di bandara utama New York telah ditunda karena asap dari serangkaian kebakaran hutan di Kanada membatasi jarak pandang.

Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) memperingatkan para pelancong untuk mengharapkan penerbangan ditunda hingga dua jam di bandara LaGuardia New York dan Newark International di dekatnya.

Menurut Flight Aware, sekitar 619 penundaan penerbangan di bandara New York City dilaporkan pada pukul 17:50 EST (22:50 BST).

Jutaan orang berada di bawah peringatan kualitas udara di kedua negara.

Kemacetan perjalanan udara memiliki efek riak, menunda penerbangan di bandara dari Atlanta ke Houston. Penerbangan masuk ke bandara utama Philadelphia juga terpengaruh.

Sekitar 108 penerbangan ditunda di Bandara Internasional Toronto Pearson.

"Kondisi cuaca telah menyebabkan gangguan penerbangan Bandara LGA. Hubungi maskapai penerbangan Anda untuk menentukan status penerbangan Anda,” terang Bandara LaGuardia Kota New York, dikutip BBC.

Saat petugas pemadam kebakaran Kanada berjuang untuk mengendalikan 400 kebakaran hutan yang berkobar di seluruh negeri, asap menyelimuti sebagian besar bagian timur negara itu dan Pantai Timur.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement