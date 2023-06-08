Belum Pernah Terjadi Sebelumnya, New York Siapkan 1 Juta Masker N95 untuk Warganya Akibat Kualitas Udara Memburuk

Kualitas udara memburuk di New York akibat asap kebakaran hutan di Kanada (Foto: The New York Times)

NEW YORK - Negara bagian New York menyediakan satu juta masker N95 untuk umum karena kualitas udara yang buruk akibat kebakaran hutan Kanada.

Hal itu diumumkan Gubernur Kathy Hochul pada Rabu (7/6/2023) malam. Hochul pada konferensi pers mengatakan sekitar 400.000 masker N95 akan didistribusikan di taman negara bagian New York, stasiun MTA, dan lokasi lainnya, seperti Javits Center dan Terminal Bus Otoritas Pelabuhan di Kota New York.

Sebanyak 600.000 masker tambahan akan tersedia di gudang Keamanan Dalam Negeri untuk diambil oleh pemerintah daerah.

Hochul menyebut kualitas udara yang buruk belum pernah terjadi sebelumnya dan situasi yang sangat serius dan berbahaya. Dia merekomendasikan agar orang-orang di seluruh negara bagian New York membatalkan kegiatan di luar ruangan.

“Cukup tinggal di dalam ruangan. Di luar ruangan berbahaya di hampir setiap bagian negara bagian kita,” terangnya, dikutip CNN.