Asap Kebakaran Hutan Kanada Selimuti Pantai Timur AS, Biden Hubungi Trudeau

NEW YORK – Kebakaran hutan di Kanada menyebabkan wilayah Pantai Timur Amerika Serikat (AS) tertutup asap tebal pada Rabu, (7/6/2023), memaksa sekolah-sekolah di wilayah tersebut membatalkan kegiatan di luar ruangan dan mengganggu lalu lintas penerbangan.

Layanan Cuaca Nasional AS mengeluarkan peringatan kualitas udara untuk hampir seluruh pesisir Atlantik. Pejabat kesehatan dari Vermont hingga South Carolina dan sejauh barat Ohio dan Kansas memperingatkan penduduk bahwa menghabiskan waktu di luar rumah dapat menyebabkan masalah pernapasan karena tingginya tingkat partikel halus di atmosfer.

"Sangat penting bagi orang Amerika yang mengalami polusi udara berbahaya, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan, mendengarkan otoritas setempat untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka," kata Presiden AS Joe Biden di Twitter, sebagaimana dilansir Reuters.

Berbicara dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Rabu, Biden menawarkan dukungan tambahan untuk mengatasi kebakaran hutan. AS telah mengerahkan lebih dari 600 petugas pemadam kebakaran dan personel pendukung untuk membantu memadamkan api, kata Gedung Putih dalam keterangan resminya.