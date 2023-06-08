Paus Fransiskus Jalani Operasi Perut, Jalani Perawatan di RS

VATIKAN - Paus Fransiskus telah menjalani operasi perut "tanpa komplikasi", demikian diumumkan oleh Vatikan.

Operasi hernia Paus Fransiskus berlangsung selama tiga jam di rumah sakit Gemelli, Roma, Italia. Pria berusia 86 tahun itu diperkirakan akan tinggal di rumah sakit selama beberapa hari untuk pulih.

Semua komitmennya selama 10 hari ke depan telah dibatalkan sebagai "tindakan pencegahan".

Paus Fransiskus telah menghadapi serangkaian masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir, dan menggunakan tongkat dan kursi roda.

Dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, Vatikan mengatakan tim medis Paus telah memutuskan dalam beberapa hari terakhir bahwa operasi diperlukan.

Sebelumnya pada Rabu, (7/6/2023) Paus Fransiskus melakukan audiensi mingguannya seperti biasa dan tidak menyebutkan rencana operasinya.

Paus Fransiskus berada di rumah sakit Roma yang sama pada Selasa, (6/6/2023) untuk jadwal pemeriksaan, beberapa bulan setelah dia dibawa ke rumah sakit karena bronkitis.