INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Imbas Kerusuhan Berdarah, Senegal Tutup Kedutaan dan Misi Diplomatiknya di Berbagai Negara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:00 WIB
Imbas Kerusuhan Berdarah, Senegal Tutup Kedutaan dan Misi Diplomatiknya di Berbagai Negara
Protes di Senegal. (Foto: Reuters)
A
A
A

DAKAR - Senegal untuk sementara menutup kedutaan dan konsulatnya setelah kerusuhan mematikan pecah ketika pemimpin oposisi Ousmane Songo, pemimpin partai PASTEF-Patriots, dijatuhi hukuman penjara pekan lalu.

"Langkah pencegahan ini mengikuti serangkaian serangan yang baru-baru ini dilakukan terhadap misi diplomatik dan konsuler Senegal di luar negeri, khususnya di Paris, Bordeaux, Milan dan New York," kata kementerian luar negeri pada Selasa, (6/6/2023).

Setidaknya 16 orang tewas, beberapa terluka dan lebih dari 500 orang, termasuk anak di bawah umur dan warga negara asing, telah ditangkap sejak protes kekerasan pecah di negara itu menyusul hukuman Sonko pada Kamis, (1/6/2023) menurut penyiar negara RTS.

Sonko, seorang tokoh politik populer di kalangan pemuda Senegal, diadili karena diduga memperkosa seorang pekerja panti pijat berusia 20 tahun pada 2021. Pada Kamis, dia dibebaskan dari tuduhan pemerkosaan tetapi dinyatakan bersalah atas “korupsi pemuda”, yang dianggap sebagai "perilaku tidak bermoral" terhadap seseorang di bawah usia 21 tahun, kejahatan yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara dan denda USD6.000 berdasarkan Senegal. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Topik Artikel :
misi diplomatik Senegal
