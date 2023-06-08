Lakukan Hubungan Telepon, Kremlin: Putin dan Pangeran Arab Saudi Bahas Hubungan Perdagangan dan Ekonomi

RUSIA – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman membahas kerja sama dalam OPEC+ selama panggilan telepon pada Rabu (7/6/2023).

"Masalah kerjasama Rusia-Saudi multifaset dibahas. Secara khusus, perhatian diberikan pada langkah-langkah untuk lebih memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi, dan implementasi proyek bersama prospektif dalam investasi, logistik transportasi, dan energi," kata pernyataan Kremlin, dikutip CNN.

“Kedua belah pihak membahas secara rinci bagaimana memastikan stabilitas di pasar energi dunia. Kedua belah pihak menyatakan apresiasi yang tinggi atas tingkat kerja sama dalam kerangka 'OPEC Plus', yang memungkinkan pengambilan langkah-langkah yang tepat waktu dan efisien untuk menjaga keseimbangan pasokan. dan permintaan minyak. Mereka mencatat pentingnya kesepakatan yang dicapai selama pertemuan menteri baru-baru ini di Riyadh," lanjut pernyataan itu.

Menurut Kremlin, keduanya juga membahas berbagai aspek kerja sama Rusia-Saudi dalam kerangka organisasi multilateral lainnya dan sepakat untuk melanjutkan kontak di berbagai tingkatan.

Dikutip kantor berita Rusia TASS, keduanya terakhir kali berbicara di telepon pada 21 April lalu.

Seperti diketahui, OPEC+ adalah aliansi antara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekelompok negara penghasil minyak non-OPEC, termasuk Rusia, Meksiko, dan Kazakhstan.