Kisah Bill Gates yang Iri Terhadap Steve Jobs

JAKARTA- Kisah Bill Gates yang iri terhadap Steve Jobs tentu menarik untuk dibahas. Dua pendiri perusahaan teknologi terbesar dunia bersaing sengit.

Saat itu keduanya masih muda dan baru memulai perjalanan mereka dalam dunia teknologi. Pada tahun itu, Microsoft dan Apple lahir dalam waktu yang hampir bersamaan.

Memasuki pertengahan tahun 80-an, Apple merilis Macintosh yang begitu populer. Kesuksesan Apple membuat Gates merasa iri karena Microsoft belum sepopuler Apple pada saat itu.

Melansir Times of Indiana, Bill gates yang iri terhadap Steve Jobs mengakui kejeniusan Jobs. Gates juga mengaku iri dengan karisma yang dimiliki Jobs dalam wawancara bersama Armchair Expert Podcast.

“Jobs jenius dalam apa yang dia lakukan, terutama ketika dia kembali ke Apple, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apa yang dia lakukan di sana. saya tidak bisa melakukannya ,” ujar Bill Gates dalam wawancaranya.