HOME NEWS INTERNATIONAL

Peramal Buta Baba Vanga Ramalkan Kiamat Nuklir di Akhir 2023

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:08 WIB
Baba Vanga. (Foto: Mirror)
A
A
A

BABA Vanga, seorang peramal buta yang telah secara tepat meramalkan beberapa insiden besar dunia, menubuatkan bahwa bencana nuklir akan merusak bumi sebelum akhir 2023. Meski telah meninggal lebih dari seperempat abad lalu, banyak ramalan Baba Vanga yang disebut menjadi kenyataan setelah kematiannya.

Dilansir dari New York Post, para pengikut Baba Vanga mengatakan bahwa wanita asal Bulgaria itu telah meramalkan bencana nuklir dahsyat yang akan terjadi tahun ini. Mereka mengatakan bahwa Baba Vanga telah memperingatkan tentang ledakan besar pembangkit listrik tenaga nuklir pada 2023 yang akan menyebabkan awan beracun menyelimuti Asia.

Pengikutnya percaya bahwa negara-negara lain dapat terpengaruh oleh ledakan tersebut karena penyebaran penyakit serius karena awan beracun memenuhi udara.

Selain bencana nuklir, Baba Vanga membuat empat prediksi besar lainnya untuk tahun 2023.

Pertama, dia dikatakan telah meramalkan bahwa orbit Bumi akan berubah.

Sementara orbit planet kita mengelilingi matahari sedikit bergeser selama puluhan ribu tahun, perubahan yang lebih dramatis akan menghancurkan. Gerakan yang lebih dekat ke matahari akan mencairkan gletser dan membanjiri planet, sementara gerakan yang lebih jauh bisa menjerumuskan kita ke zaman es.

      
