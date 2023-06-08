Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Singapura Meminta Maaf Setelah Komika Bercanda Soal Hilangnya MH370

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:31 WIB
Singapura Meminta Maaf Setelah Komika Bercanda Soal Hilangnya MH370
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
SINGAPURA - Menteri luar negeri Singapura dan Komisaris Tinggi negara itu untuk Malaysia telah meminta maaf setelah seorang komedian kelahiran Singapura yang tampil di New York, Amerika Serikat (AS) menjadikan hilangnya MH370 sebagai lelucon.

Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengatakan dia "terkejut" dengan "pernyataan mengerikan" yang dibuat oleh stand-up comedian Jocelyn Chia.

“Kami menghargai ikatan kami dengan keluarga dan teman-teman di Malaysia dan menyesal atas pelanggaran dan rasa sakit hati yang ditimbulkan pada semua warga Malaysia,” tulisnya di akun Twitter-nya pada Kamis, (8/6/2023).

Komisaris Tinggi Vanu Gopala Menon mengatakan dia "terkejut dengan komentar ofensif serampangan" yang dibuat Chia selama pertunjukan di Comedy Cellar di New York.

“Pemerintah Singapura tidak memaafkan kata-kata atau tindakan yang membahayakan atau menyakiti orang lain, dan Chia, yang bukan lagi warga Singapura, sama sekali tidak mencerminkan pandangan kami.”

Banyak orang Malaysia terkejut setelah Chia, yang menggunakan pertunjukannya untuk mengolok-olok persaingan lama Singapura dan Malaysia, memilih untuk bercanda tentang MH370, yang menghilang dalam perjalanan ke Beijing pada 2014 dengan 239 orang di dalamnya.

