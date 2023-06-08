Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Guncang Masjid di Tengah Pemakaman Pejabat Afghanistan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:00 WIB
Ledakan Guncang Masjid di Tengah Pemakaman Pejabat Afghanistan
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

KABUL – Sebuah ledakan terjadi di dalam sebuah masjid di Afghanistan utara pada Kamis, (8/6/2023) saat pemakaman seorang wakil gubernur provinsi yang tewas dalam serangan pekan ini, kata seorang pejabat provinsi.

Wakil Gubernur Provinsi Badakhshan Nissar Ahmad Ahmadi tewas akibat ledakan bom mobil pada Selasa, (6/6/2023).

"Nissar Ahmad Ahmadi, bersama sopirnya, tewas dan enam warga sipil terluka," kata Mahzudeen Ahmadi, kepala kantor informasi Badakshan sebagaimana dilansir Reuters.

Serangan bom kembali terjadi pada upacara pemakaman Nissar pada Kamis.

Ahmadi mengatakan ledakan itu telah menimbulkan korban tetapi tidak menjelaskan berapa banyak. Negara Islam (IS) mengaku bertanggung jawab atas bom mobil pada hari Selasa yang menewaskan wakil gubernur.

Halaman:
1 2
      
