HOME NEWS INTERNATIONAL

Whistleblower: Pentagon Sembunyikan Pesawat Alien yang Jatuh ke Bumi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |17:42 WIB
<i>Whistleblower</i>: Pentagon Sembunyikan Pesawat Alien yang Jatuh ke Bumi
Ilustrasi.
A
A
A

WASHINGTON - Pentagon menyembunyikan "cukup banyak" pesawat luar angkasa alien yang jatuh dan bahkan entitas luar angkasa yang mati, kata mantan perwira intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) dan pengungkap fakta David Grusch kepada NewsNation.

Grusch mengatakan bahwa program pemulihan kecelakaan pesawat luar angkasa itu sangat rahasia dan telah selama beberapa dekade terlibat dalam "mengambil kendaraan teknis yang bukan berasal dari manusia". Dia menambahkan bahwa beberapa dapat dibedakan dari pesawat buatan manusia berdasarkan morfologi dan jenis bahannya, dengan "pengaturan atom yang unik dan tanda radiologis".

“Biasanya ketika Anda memulihkan sesuatu yang mendarat atau jatuh, terkadang Anda menemukan pilot yang tewas,” kata Grusch kepada outlet berita itu pada Senin, (5/6/2023).

Sementara Grusch menjabat sebagai penghubung satuan tugas Unidentified Anomalous Phenomena (Fenomena Udara yang Tak Teridentifikasi/UAP) untuk Kantor Pengintaian Nasional dari 2019 hingga 2021, dia mengakui belum pernah benar-benar melihat pesawat ruang angkasa atau operator dunia lain mereka.

UFO alien Amerika Serikat
