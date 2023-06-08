Karyawan Dipecat karena Habiskan Waktu 6 Jam di Toilet Selama Jam Kerja

BEIJING - Seorang pria China dipecat oleh majikannya karena terlalu banyak menghabiskan waktu di toilet selama jam kerja. Pria itu dilaporkan beristirahat di kamar mandi antara 47 menit hingga 6 jam.

Media berita China baru-baru ini melaporkan kasus aneh seorang karyawan bermarga Wang yang menggugat majikannya karena pemutusan hubungan kerja yang salah setelah dipecat karena menghabiskan terlalu banyak waktu di toilet selama jam kerja.

Setelah menjalani operasi untuk masalah anorektal, Wang terus mengalami rasa sakit dan tidak nyaman, jadi dia mulai menghabiskan tiga hingga enam jam di toilet setiap hari. Mantan majikan Wang mengklaim bahwa selama 10 hari, dia mengambil total 22 kali istirahat kamar mandi, yang berlangsung antara 47 menit dan 6 jam.

BACA JUGA: Dokumen Berisi Rahasia Kapal Selam Nuklir Tercanggih Inggris Ditemukan di Toilet Pub

Mengutip ketentuan dalam buku pegangan staf yang berkaitan dengan keterlambatan, pulang kerja lebih awal, dan izin absen, perusahaan di Tianjin yang tidak disebutkan namanya itu memutuskan hubungan kerja Wang, demikian dilansir dari Oddity Central.