Pasangan Turis India Terseret Ombak Pantai Kelingking Bali, Satu Tewas Satu Masih Hilang

DENPASAR - Pasangan kekasih turis India terseret ombak Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali, Kamis (8/6/2023). Satu korban tewas dan satu lagi masih hilang.

Korban tewas adalah VML (28), turis laki-laki. Sedangkan kekasihnya, STV (27) hilang. "Korban belum ditemukan," kata Kasi Operasi dan Siaga Basarnas Bali I Wayan Suwena.

Basarnas turun ke lokasi setelah menerima laporan adanya turis yang mengambang di tengah laut sekitar pukul 12.30 WITA. Sekitar pukul 14.15 Wita, VML ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

Pencarian dilanjutkan dengan menyisir lokasi untuk menemukan STV. Namun karena ombak makin tinggi dan membahayakan, pencarian dihentikan.

Basarnas akhirnya mengevakuasi jenasah VML ke pelabuhan Banjar Nyuh. Tiba di pelabuhan, jenasah korban kemudian dievakuasi ke RS Gema Santi.

(Qur'anul Hidayat)