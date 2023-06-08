Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Buronan Interpol Kanada Berontak saat Akan Diekstradisi

Mohamad Chusna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:36 WIB
Buronan Interpol Kanada Berontak saat Akan Diekstradisi
Buronan Interpol Kanada Stephane Gagnon (foto: dok ist)
A
A
A

DENPASAR - Buronan Interpol Kanada, Stephane Gagnon (50), mengamuk di Rutan Polda Bali, Kamis (8/6/2023). Dia menolak meneken surat pengeluaran tahanan dan meminta ekstradisi ditunda.

Gagnon berontak saat hendak dikeluarkan dari sel tahanan sekitar pukul 16.30 Wita. Pria bule itu sempat berontak sehingga muncul keributan kecil dengan polisi yang akan membawanya.

Setelah mereda, Gagnon dikeluarkan paksa dari sel tahanan lalu digiring menuju mobil tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Dia lalu dibawa ke Bandara Ngurah Rai untuk diekstradisi.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Bali AKBP Ni Luh Kompiang Srinadi mengatakan, Gagnon tidak kooperatif saat dikeluarkan dari Rutan.

"Kita sudah buatkan berita acara penolakan," katanya.

Srinadi menjelaskan, Gagnon juga meminta seluruh adiministrasi ekstradisi telah lengkap. "Padahal imigrasi butuh data (keterangan) dia untuk melengkapi administrasi ekstradisi," terang dia.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3168902/penjara-2mnU_large.jpg
Kehelbaddara Padme, Gembong Narkoba Sri Langka Paling Ditakuti Ditangkap di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021122/otoritas-italia-tangkap-buronan-kasus-tppo-berkedok-magang-ke-jerman-mtvLv4a4wv.jpg
Otoritas Italia Tangkap Buronan Kasus TPPO Berkedok Magang ke Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017313/buronan-thailand-bisa-masuk-indonesia-begini-penjelasan-polri-IXUUnH8UUg.jpg
Buronan Thailand Bisa Masuk Indonesia, Begini Penjelasan Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017157/jelang-dideportasi-buronan-nomor-1-thailand-jalani-pemeriksaan-kesehatan-t9A33Htp7B.jpg
Jelang Dideportasi, Buronan Nomor 1 Thailand Jalani Pemeriksaan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/337/3016557/kronologi-lengkap-penangkapan-pentolan-buronan-no-1-thailand-chaowalit-thongduang-ditangkap-di-bali-b5wyfCUgKt.jpg
Kronologi Lengkap Penangkapan Pentolan Buronan No 1 Thailand Chaowalit Thongduang Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016444/buronan-chaowalit-kabur-dari-thailand-ke-indonesia-naik-speedboat-17-jam-jvuMHFQn9N.jpg
Buronan Chaowalit Kabur dari Thailand ke Indonesia Naik Speedboat 17 Jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement