HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Ambar Ditabrak, Kekasihnya Masih Berstatus Saksi Terlapor

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:05 WIB
4 Fakta Ambar Ditabrak, Kekasihnya Masih Berstatus Saksi Terlapor
Ambar (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan yang dialami Ambar atau DAW di Jalan Prapanca Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana, ia diduga ditabrak kekasihnya sendiri.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sejumlah Saksi Diperiksa Termasuk Aji Kekasihnya

Polisi telah memeriksa sejumlah saksi di kasus dugaan penganiayaan yang dialami Ambar. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Aji atu AMP kekasih korban yang diduga sebagai pelaku.

2. Aji Masih Berstatus Saksi

Aji saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor. Meski, sudah menjalani pemeriksaan di kepolisian. 

"Terlapor sudah dimintai keterangan terkait dengan peristiwa tersebut. Sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi terlapor karena kami mendalami beberapa saksi yang pada saat itu ada di TKP yah," ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi, Rabu 7 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
