Biadab! Ibu Kandung Bakar Bayi Laki-lakinya, Takut Ketahuan Hamil di Luar Nikah

PALU- Polres Morowali berhasil mengungkap kasus pembakaran seorang bayi berjenis kelamin laki- laki yang terjadi di Desa Bahomotefe, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Pelaku adalah seorang perempuan berinisial NKD (22 tahun) yang tak lain adalah ibu kandung dari bayi malang tersebut.

Berdasarkan keterangan Kapolres Morowali AKBP Supriyanto, mengatakan dalam pengakuan NKD, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023.

Pelaku mengaku nekat membakar bayinya dikarenakan takut ketahuan orangtua dan teman-temannya karena hamil di luar nikah.

NKD melahirkan bayi laki-laki tersebut di kamar kos tempat tinggalnya. Bayi tersebut lahir tanpa menangis dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

"Kami berkomitmen untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, kami juga akan memberikan pendampingan dan perlindungan kepada NKD agar mendapatkan penanganan yang tepat," ungkap Kapolres.