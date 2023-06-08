Bantu Mama-Mama Papua, Satgas Yonif Raider 200/BN Borong Habis Hasil Kebun

JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Satgas Yonif Raider 200/BN Pos Elelim memborong hasil kebun masyarakat yang dijual Mama-Mama di Pasar Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Rabu (7/6/2023).

Dalam keterangannya, Danpos Elelim menyampaikan, kegiatan ini untuk membantu masyarakat di Distrik Elelim.

"Harapannya, dengan kegiatan ini dapat membuka wawasan dan pikiran masyarakat bahwa kehadiran kami di sini tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu perekonomian masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, salah seorang penjual buah dan sayuran yang dagangannya diborong oleh anggota pos, Mama Yosiana Faluk sangat senang dan merasa terbantu.

"Terima kasih anggota Satgas telah memborong banyak sayur dan buah- buahan kita. Saya sangat senang bisa pulang cepat dan dagangan habis," ucapnya sambil tersenyum.

(Erha Aprili Ramadhoni)