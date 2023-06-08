Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Lokasi Judi Sabung Ayam

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:30 WIB
Polisi Bongkar Peredaran Narkoba di Lokasi Judi Sabung Ayam
Foto: Antara
A
A
A

BANJARMASIN- Polisi menemukan narkoba di lokasi terduga arena judi sabung ayam di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar ketika penggerebekan pada Rabu (7/6) oleh tim gabungan Satgasus Bidang Propam, Ditreskrimum, Ditintelkam dan Ditresnarkoba.

"Terkait temuan narkoba masih didalami Direktorat Reserse Narkoba lantaran ditemukan di lokasi bukan ada pada mereka yang diamankan," kata Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, dilansir Antara, Kamis (8/6/2023).

Kapolda langsung memerintahkan Direktorat Reserse Narkoba mendalami siapa pemiliknya agar bisa dijerat pidana sesuai Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan untuk jerat pidana perjudian, diakui Kapolda belum bisa dikenakan lantaran tidak adanya aktivitas judi sabung ayam saat polisi datang.

"Jika ada kegiatan judinya maka pemilik tempat bisa dikenakan pidana termasuk orang-orang yang tertangkap tangan bermain di lokasi," jelasnya.

Kapolda membandingkan ketika anggotanya berhasil membongkar arena judi beromzet ratusan juta rupiah per hari di kawasan Jalan Belitung Darat, Kota Banjarmasin dengan permainan biji dadu dan sabung ayam pada Maret 2023 lalu.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Judi Sabung Ayam Narkoba
