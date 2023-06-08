Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Markoseng, Sapi Kurban Presiden Jokowi Berbobot 850 Kilogram dari Konawe Selatan

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:49 WIB
Markoseng, Sapi Kurban Presiden Jokowi Berbobot 850 Kilogram dari Konawe Selatan
Markoseng, Sapi Kurban Presiden Jokowi (foto: dok ist)
A
A
A

SULTENG - Seorang peternak sapi warga Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tak menyangka jika sapi peliharahanya di beli oleh Presiden Joko Widodo untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.

Sapi limosin dengan bobot 850 Kilogram ini yang di beri nama ‘Markoseng’ di beli dengan harga yang cukup fantastis yakni Rp110 juta.

Peternak sapi, Edi tak pernah menyangka jika Markoseng menjadi salah satu primadona, diantara puluhan sapi ternak miliknya yang dipilih orang nomor satu di Indonesia itu untuk dijadikan hewan kurban.

Mendapatkan informasi sapi peliharanya dibeli oleh presiden, Edi sangat senang dan pernah menyangka hal tersebut, apalagi nilai jualnya sangat tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191675//presiden_jokowi-X2Pr_large.jpg
Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190421//pemerintah-CBHe_large.jpg
Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Bonatua Minta Sekda Dihadirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190331//joman-9ckL_large.jpg
Panas! Ketum Joman Disemprot Roy Suryo, Bukan Alumni UGM Coba Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190320//roy_suryo-9q4x_large.jpg
Roy Suryo Ungkap Gelar Perkara Khusus Bongkar 2 Kebohongan soal Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190118//roy_suryo-6AMa_large.jpg
Roy Suryo Kaget Laporan Kasus Ijazah Palsu Ditampilkan Polda Metro, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190116//roy_suryo-Sf9b_large.jpg
Ditunjukkan Ijazah Analog Jokowi di Polda Metro, Roy Suryo: Kami Masih Yakin 99,9 Persen Palsu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement