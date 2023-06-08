Markoseng, Sapi Kurban Presiden Jokowi Berbobot 850 Kilogram dari Konawe Selatan

SULTENG - Seorang peternak sapi warga Desa Morome, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tak menyangka jika sapi peliharahanya di beli oleh Presiden Joko Widodo untuk dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah.

Sapi limosin dengan bobot 850 Kilogram ini yang di beri nama ‘Markoseng’ di beli dengan harga yang cukup fantastis yakni Rp110 juta.

Peternak sapi, Edi tak pernah menyangka jika Markoseng menjadi salah satu primadona, diantara puluhan sapi ternak miliknya yang dipilih orang nomor satu di Indonesia itu untuk dijadikan hewan kurban.

Mendapatkan informasi sapi peliharanya dibeli oleh presiden, Edi sangat senang dan pernah menyangka hal tersebut, apalagi nilai jualnya sangat tinggi.