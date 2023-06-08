Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Danlantamal Ambon Ajak Prajurit Lintas Medan untuk Tingkatkan Kekompakan Prajurit

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:59 WIB
Danlantamal Ambon Ajak Prajurit Lintas Medan untuk Tingkatkan Kekompakan Prajurit
Lantamal Ambon Gelar Bina Fisik Prajurit (Foto: Pen Lantamal Ambon)
A
A
A

AMBON - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina menggelar Latihan Lintas Medan (Limed) Rute Pendek untuk menjaga kebugaran fisik Prajurit Satuan Kapal Patroli (Satrol) Lantamal IX, Kamis (8/6/2023).

Kegiatan Latihan Lintas Medan (Limed) merupakan salah satu cara membina fisik seorang prajurit serta menumbuhkan kekompakan dan jiwa korsa sesama prajurit.

Kegiatan Latihan Limed diawali dengan apel kelengkapan prajurit, pemeriksaan kondisi kesehatan oleh tim Medis Diskes Lantamal IX, senam pemanasan dan dilanjutkan start dari Komplek Lantamal IX keluar ksatrian dan kembali lagi ke Komplek Lantamal IX.

Kegiatan Limed yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Kapal Patroli Lantamal IX Kolonel Laut (P) Eko Setyono, S.E. tersebut merupakan kegiatan pembinaan fisik prajurit Satrol Lantamal IX yang rutin dilaksanakan bergantian dengan pembinaan fisik yang lain seperti latihan bela diri dan renang laut.

Pada kesempatan lain, Danlantamal IX Brigjen Said Latuconsina menekankan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan optimal dan tetap mengutamakan faktor keselamatan. Selain itu, Danlantamal IX juga berharap dengan rute Latihan Limed yang melalui lingkungan pemukiman masyarakat dapat mempererat interaksi antara Prajurit TNI dan masyarakat.

(Fakhrizal Fakhri )

      
