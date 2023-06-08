Pemerintah Pacu Pariwisata Lombok dengan Perkuat Kapasitas SDM

LOMBOK - Peningkatan aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satunya ditopang dengan penyelenggaraan banyak event dinilai tetap selaras dengan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM).

Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Florida Pardosi mengatakan, penguatan kapasitas SDM sangat penting dalam upaya menghadirkan pelayanan bagi wisatawan khususnya dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Bagaimana mempersiapkan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik di dalam penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya dalam kegiatan "Sosialisasi Sadar Wisata 5.0", di Desa Wisata Buwun Sejati, Kabupaten Lombok Barat, NTB, dikutip Antara, Kamis (8/6/2023).

Sehingga kata dia, masyarakat bisa berbuat sekaligus mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata di NTB maupun wilayah lainnya.

Sebagai lokasi dari salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), perhatian pemerintah terhadap Mandalika dan NTB pada umumnya sangat besar.

“Mulai dari peningkatan infrastruktur hingga penyelenggaraan event dalam skala nasional maupun global. Beberapa di antaranya adalah MotoGP, MXGP, WSBK, dan lainnya. Semua program tersebut memberikan dampak turunan (multiplier effect) yang besar bagi masyarakat,” ungkapnya.

Florida menjelaskan, hal ini yang menjadi dasar Sosialisasi Sadar Wisata 5.0 kembali dilaksanakan di Lombok yang kali ini menyasar 8 lokasi. Selain Desa Buwun Sejati, ada Desa Senggigi dan Desa Meninting di Lombok Barat.

Di Kabupaten Lombok Timur ada Desa Sekaroh dan Desa Seriwe, Kabupaten Lombok Utara ada Desa Pemenang Barat dan Desa Menggala, serta di Mataram di Kelurahan Tanjung Karang,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, M. Fajar Taufik menyambut baik dukungan Kemenparekraf dalam penguatan sumber daya manusia khususnya di desa wisata.