INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gempa Susulan M3,4 Magnitudo Guncang Pacitan, Tidak Berpotensi Tsunami

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |00:38 WIB
Gempa Susulan M3,4 Magnitudo Guncang Pacitan, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Selang 17 menit dari gempa pertama berkekuatan 6,0 magnitudo, Pacitan Jawa Timur kembali diguncang gempa. Namun, gempa susulan tersebut berkekuatan lebih kecil yakni 3,4 magnitudo.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa susulan terjadi dengan pusatnya berada di 80 KM Barat Daya Pacitan, Jawa Timur. Gempa kedua kali ini terjadi sekira pukul 00.21 WIB.

"#Gempa Mag:3.4, 08-Jun-2023 00:21:47WIB, Lok:8.90LS, 111.02BT (80 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedalaman:14 Km #BMKG," ujar BMKG dalam akun resmi media sosialnya, Kamis (8/6/2023).

Gempa kedua ini terjadi dengan kedalaman pusat yakni 14 KM. Kedua gempa yang terjadi secara bersusulan ini berlokasi di laut selatan Jawa Timur.

Pada gempa pertama, BMKG menyampaikan tidak berpotensi tsunami. Namun untuk gempa kedua ini, belum ada informasi detail ihwal adanya potensi tsunami.

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Gempa Pacitan Gempa Bumi gempa
