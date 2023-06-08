Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gempa M6,0 Pacitan Terasa hingga Yogyakarta

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |00:47 WIB
Gempa M6,0 Pacitan Terasa hingga Yogyakarta
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang 117 KM barat daya Pacitan, Jawa Timur, pada Kamis (8/6/2023) dini hari tadi sekira pukul 00.04 WIB, terasa di Kudus hingga Yogyakarta.

"Terasa juga di Kudus," ujar akun @irfan_beik.

"Jogja kenceng banget, baru kali ini ngerasain gempa," ucap akun @gamausombong.

Berdasarkan info Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat titik gempa berada di laut selatan Jawa Timur.

BMKG menyampaikan kedalaman pusat gempa sekira 10 KM.

"Info Gempa Mag: 6.0, 08-Jun-23 00:04:55 WIB, Lok:9.15 LS,110.69 BT (117 km BaratDaya PACITAN-JATIM), Kedalaman:10 Km," tulis BMKG melalui akun resmi media sosialnya.

