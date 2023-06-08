Dukung Literasi di Pedesaan, MNC Peduli Salurkan Buku ke Rumah Baca Jendela Dunia Lumajang

LUMAJANG – Anis Zahrok, seorang ustazah di Lumajang, Jawa Timur mendirikan sebuah Rumah Baca Jendela Dunia untuk anak-anak di kawasan pedesaan. Selain untuk meningkatkan minat baca, rumah baca ini juga sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak-anak desa. Kegiatan positif mendapatkan dukungaan dari MNC Peduli yang menyalurkan bantuan buku bacaan.

Setiap sore hari, sejumlah anak-anak di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Lumajang ini nampak semangat pergi ke Rumah Baca Jendela Dunia. Mereka bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan positif.

Anis bercerita, sudah sekitar satu tahun rumah baca ini menjadi tempat bermain dan belajar bagi anak-anak desa setempat. Dia menginisiasi rumah baca tersebut atas dasar keresahannya melihat minimnya tempat bermain dan berkumpul anak-anak di desanya.

“Saya melihat belum ada rumah baca di sini, dan ada teman memfasilitasi akhirnya kita buka rumah baca,” ucapnya, Rabu (7/6/2023).

Tepat pada tahun 2022, Rumah Baca Jendela Dunia mulai mengadakan berbagai macam kegiatan seperti literasi Alquran dengan mengajari anak-anak menjadi tahfiz maupun mengajarkan tafsir Alquran.

Selain itu, anak-anak pedesaan ini juga diajarkan mengembangkan kreativitas melalui lukisan mozaik dan juga mewarnai kaligrafi.

Kepedulian Anis Zahrok menarik perhatian MNC Peduli yang mendukung aktivitas literasi anak-anak di wilayah pedesaan. MNC Peduli menyalurkan bantuan berupa ragam buku bacaan.

Kepedulian mnc peduli terhadap dunia literasi, khususnya di wilayah pedesaan ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, Paimin.