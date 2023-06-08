Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gudang Penyimpanan Kasur Terbakar, Satu Orang Warga Alami Luka Bakar

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:54 WIB
Gudang Penyimpanan Kasur Terbakar, Satu Orang Warga Alami Luka Bakar
Illustrasi (foto: freepick)
MALANG - Kebakaran menghanguskan rumah yang digunakan gudang penyimpanan kasur dan perabotan rumah tangga. Api muncul dari sebuah rumah di Jalan Esberg Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang terbakar, Kamis (8/6/2023) pagi.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 10.27 WIB, setidaknya ada tujuh unit mobil pemadam. Tidak hanya dari PMK Kota Malang saja, melainkan juga dari PMK Kabupaten Malang dan PT Bentoel.

Dari dalam rumah yang terbakar, kepulan asap tipis masih terlihat. Dan hingga saat ini, petugas pemadam masih terus melakukan pembasahan dan pendinginan.

Saksi mata berinisial M menyatakan, kebakaran terjadi sekitar 08.00 WIB, dimana posisi rumahnya berada bersebelahan dengan rumah yang terbakar. Saat peristiwa itu terjadi ia mendengar bagaimana seperti suara barang jatuh yang cukup keras.

"Saya mendengar ada suara barang jatuh cukup keras. Saya pun langsung keluar rumah, ternyata banyak orang sudah berlarian. Lalu, dari arah rumah tersebut keluar asap mengepul," ucap M, ditemui wartawan pada Kamis (8/6/2023).

Asap tersebut disebut M kian tebal hingga akhirnya muncul kobaran api. Api membesar dan langsung merambat dengan cepat.

"Setelah itu, saya enggak berani masuk ke dalam rumah lagi. Takutnya, api kebakaran itu merambat," tuturnya.

