HOME NEWS JATIM

Pemkab Lumajang Apresiasi Kepedulian MNC Peduli Usai Bantu Rumah Baca Jendela Dunia

Yayan Nugroho , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:23 WIB
Pemkab Lumajang Apresiasi Kepedulian MNC Peduli Usai Bantu Rumah Baca Jendela Dunia
A
A
A

LUMAJANG – Kepedulian MNC Peduli terhadap dunia literasi, khususnya di wilayah pedesaan ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, Paimin.

Apresiasi itu disampaikannya dalam kegiatan penyerahan bantuan ratusan buku bacaan dari MNC Peduli untuk Rumah Baca Jendela Dunia di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Lumajang.

“Luar biasa kepedulian MNC Peduli terhadap perkembangan anak supaya terwujud generasi cerdas,” ucapnya, Rabu (7/6/2023).

Bantuan ratusan buku ini juga disambut antusias oleh pendiri Rumah Baca Jendela Dunia, Ustazah Anis Zahrok. Menurutnya semakin banyak buku bacaan akan menambah referensi bahan bacaan bagi anak-anak.

Anis mendirikan sebuah Rumah Baca Jendela Dunia untuk anak-anak di kawasan pedesaan. Selain untuk meningkatkan minat baca, rumah baca ini juga sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak-anak desa

Setiap sore hari, sejumlah anak-anak di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Lumajang ini nampak semangat pergi ke Rumah Baca Jendela Dunia. Mereka bermain dan melakukan kegiatan-kegiatan positif.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Pemkab Lumajang MNC Peduli
