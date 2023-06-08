Advertisement
HOME NEWS JATIM

Gandeng Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Pementasan Drama dan Musikalisasi Puisi di Malang

Novia Adristi Zhafira , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:05 WIB
Gandeng Milenial, Srikandi Ganjar Gelar Pementasan Drama dan Musikalisasi Puisi di Malang
MALANG - Sukarelawan Srikandi Ganjar mengajak para milenial untuk mengembangkan kreativitas di bidang kesenian dengan berbagai kegiatan positif yang diadakan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

Mereka mewadahi para milenial, khususnya perempuan, mengekspresikan dirinya di bidang kesenian dengan mementaskan puisi, drama, dan musikalisasi puisi.

"Kami menggelar kegiatan drama dan musikalisasi puisi bersama komunitas Teater Tutur Doa," ujar pengurus Srikandi Ganjar Jatim Adinda Salsabila, Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, peserta yang hadir dan tampil dalam pergelaran kesenian tersebut sangat antusias. Sebanyak puluhan pemuda dan pemudi dari berbagai kalangan di Kota Malang ikut meramaikan acara ini.

ist

Melalui ajang tersebut, Srikandi Ganjar ingin para milenial, khususnya perempuan, bisa terus mengembangkan minat dan bakat mereka dalam berkesenian, seperti berpuisi, bermain drama, dan mementaskan musikalisasi puisi.

"Alhamdulillah antusiasme peserta yang cukup baik. Kemudian, kami ingin para milenial dapat meningkatkan softskill generasi milenial terutama di bidang kesenian," ujar perempuan berusia 21 tahun ini.

Srikandi Ganjar mendorong perempuan milenial terus mengikuti perkembangan zaman dengan terus mengeluarkan potensi mereka melalui seni.

"Karena berkembangnya zaman, kita harus dapat mengembangkan minat dan bakat perempuan dalam berkesenian," katanya.

Kegiatan ini kata dia juga menjadi wadah dan ruang bagi generasi muda perempuan untuk terus berkreasi dan mengekspresikan diri.

"Betul sekali, event ini sebagai wadah untuk meningkatkan dan menunjukkan bakat dan minat teman-teman," ucapnya.

Adinda menjelaskan pihaknya juga mementaskan drama yang membahas tentang sosok bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga memperkenalkan sekaligus menyosialisasikan sosok Gubernur Jawa Tengah ini kepada para peserta.

"Ya, Pak Ganjar adalah sosok yang berwibawa, humble, dan bisa menaungi seluruh lapisan masyarakat, terutama para perempuan milenial," ujarnya.

Adinda berharap Ganjar Pranowo dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas seni

"Semoga Pak Ganjar bisa menjadi presiden pada 2024 dan menaungi seluruh komunitas di Indonesia," pungkasnya.

