Dukung Ganjar, Komunitas Warteg Bagikan Peluang Usaha untuk Emak-Emak di Nganjuk

NGANJUK- Pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) menggelar pelatihan membuat kue bolu karamel kukus, di Desa Sugih Waras, Kelurahan Babadan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Kowarteg Jatim, Kiki Kurniawan, di lokasi, mengatakan, kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para ibu-ibu ini dilakukan untuk menambah skill dan menjadikan ide peluang usaha, sehingga dapat meningkatkan ekonomi.

“Kami hari ini memberikan pelatihan membuat kue kepada ibu-ibu. Tujuannya untuk menambah skill dan menjadikan peluang usaha,” ujar Kiki Kurniawan, Kamis (8/6/2023).

Setelah pelatihan kata dia, para ibu-ibu juga diberikan alat masak dan bahan membuat kue agar nantinya dapat dipraktikan di rumah masing-masing.

Acara ini kata dia juga mendapat antusias tinggi dari para peserta. Bahkan, ibu-ibu juga sepakat mendukung Ganjar menjadi presiden 2024 mendatang.

“Alhamdulillah antusias warga kepada Pak Ganjar juga tinggi sekali saat kami memberitahu bahwa Kowarteg mendukung Pak Ganjar,” pungkasnya.

Sementara, salah satu peserta yang merupakan ibu rumah tangga Siti Khodijah mengaku semangat dan antusias dalam mengikuti pelatihan kali ini.