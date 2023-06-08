Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dukung Ganjar, Komunitas Warteg Bagikan Peluang Usaha untuk Emak-Emak di Nganjuk

Amelia Hermawan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:21 WIB
Dukung Ganjar, Komunitas Warteg Bagikan Peluang Usaha untuk Emak-Emak di Nganjuk
Ganjar Pranowo/ Pemprov Jateng
A
A
A

NGANJUK- Pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) menggelar pelatihan membuat kue bolu karamel kukus, di Desa Sugih Waras, Kelurahan Babadan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah Kowarteg Jatim, Kiki Kurniawan, di lokasi, mengatakan, kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para ibu-ibu ini dilakukan untuk menambah skill dan menjadikan ide peluang usaha, sehingga dapat meningkatkan ekonomi.

“Kami hari ini memberikan pelatihan membuat kue kepada ibu-ibu. Tujuannya untuk menambah skill dan menjadikan peluang usaha,” ujar Kiki Kurniawan, Kamis (8/6/2023).

Setelah pelatihan kata dia, para ibu-ibu juga diberikan alat masak dan bahan membuat kue agar nantinya dapat dipraktikan di rumah masing-masing.

ist

Acara ini kata dia juga mendapat antusias tinggi dari para peserta. Bahkan, ibu-ibu juga sepakat mendukung Ganjar menjadi presiden 2024 mendatang.

“Alhamdulillah antusias warga kepada Pak Ganjar juga tinggi sekali saat kami memberitahu bahwa Kowarteg mendukung Pak Ganjar,” pungkasnya.

Sementara, salah satu peserta yang merupakan ibu rumah tangga Siti Khodijah mengaku semangat dan antusias dalam mengikuti pelatihan kali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement