HOME NEWS JABAR

Kronologi Mahasiswa ITB Meninggal saat Uji Coba Pesawat Tanpa Awak

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |05:22 WIB
Kronologi Mahasiswa ITB Meninggal saat Uji Coba Pesawat Tanpa Awak
Mahasiswa ITB tewas saat uji coba menerbangkan pesawat tanpa awak (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Uji coba pesawat tanpa awak di kawasan Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, Selasa 6 Juni 2023, menewaskan mahasiswa Teknik Mesin ITB Angkatan 2021 Muhammad Rasyid Ghifary.

Kronologi kejadian bermula saat korban bersama tim mahasiswa dari jurusan lain dari ITB yang tergabung dalam UKM Aksantara, menjajal pesawat tanpa awak tersebut untuk kepentingan lomba kontes robot terbang.

Almarhum meninggal setelah terkena pasak yang digunakan sebagai pancang untuk menarik pesawat ke angkasa pada Selasa sore sekitar pukul 17.00 WIB.

Namun, pasak tersebut terlepas dan mengenai bagian bawah pipi. Kondisi itu menyebabkan almarhum tidak bisa bernapas.

"Betul saat itu mahasiswa kami tersebut sedang melakukan uji coba menerbangkan pesawat tanpa awak yang ditarik menggunakan pegas dan dikontrol setelah di udara. Saat itu pasak yang digunakan sebagai pancang lepas dari tanah dan mengenai almarhum," ujar Ketua Program Studi Teknik Mesin ITB Pandji Prawisudha, Rabu (7/6/2023).

"Ini cukup mengejutkan kami, mengingat untuk model pesawat ini tergolong paling rendah risiko. Bobot pesawat hanya 8 kg, namun karena kondisi tanah agak gembur akibat hujan, sehingga pasak terlepas dan mengenai mahasiswa kami," katanya.

Halaman:
1 2
      
