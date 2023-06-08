Sosialisasi KTA Berasuransi, Abdul Khaliq: Posko Pemenangan Perindo Harus Jadi Ruang Interaksi dengan Warga

BANDUNG BARAT - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad yang juga bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jabar 2, turun menemui masyarakat di posko untuk mensosialisasikan kartu angota berasuransi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (8/6/2023).

Temu warga dan kader Perindo ini dimanfaatkan oleh Abdul Khaliq Ahmad untuk menyapa kader, relawan, dan simpatisan dari kalangan emak-emak di Kampung Pangkalan Tengah, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat.

Di posko pemenangan, Abdul Khaliq berdiskusi dan konsolidasi internal mensosilasikan bagaimana cara mendaftar sebagai anggota partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dan juga menjadi partai yang peduli terhadap rakyat kecil.

“Kehadiran saya untuk menyampaikan beberapa hal, terutama program partai, terutama KTA berasuransi di posko pemenangan. Saya ingin posko pemenangan bukan sekedar kongko-kongko tapi ada fungsi lain, seperti fungsi edukasi, sosilisasi, silaturahim dan diskusi,” kata Abdul Khaliq di posko pemenangan, Kamis (8/6/2023).