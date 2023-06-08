Partai Perindo Sosialisasikan KTA Berasuransi di Bandung Barat

BANDUNG – Sosialisasi penyaluran kartu anggota berasuransi gencar dilakukan Partai Perindo. Ratusan pengurus dan kader Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat mengikuti tata cara pendaftaran keanggotaan di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (7/6/2023).

Bagi anggota Partai Perindo yang terdaftar akan mendapat akan mendapatkan fasilitas asuransi kecelakaan dan asuransi kematian bagi para ahli warisnya.

Penyaluran kartu ini akan dilakukan para bacaleg di dapil masing-masing di Kabupaten Bandung Barat.

Sebanyak 15 juta kartu anggota yang akan dibagikan dengan 100 ribu di antaranya akan diserahkan ke dapil 2 Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Menurut Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Kholiq Ahmad KTA Perindo tersebut akan dicetak berbentuk kartu ATM dan bisa dibawa ke TPS sebagai bukti pemilih dan kader Perindo.

“KTA berasuransi ini salah satu fasilitas partai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai identitas dan sekaligus sebagai kartu yan ada manfaatnya jika terjadi musibah kematian. Jadi ini asuransi jiwa yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Abdul Kholiq saat sosialisasi KTA berasuransi itu.