KTA Berasuransi Partai Perindo, Warga Bandung Barat: Sangat Membantu dan Berguna Sekali

BANDUNG BARAT - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad yang juga bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI dari daerah pemilihan Jabar 2, turun menemui masyarakat di posko untuk mensosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Kamis (8/6/2023).

Temu warga dan kader Perindo ini dimanfaatkan oleh Abdul Khaliq Ahmad untuk menyapa kader, relawan, dan simpatisan dari kalangan emak-emak di Kampung Pangkalan Tengah, Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat.

Menanggapi KTA Berasuransi, Rohaemi warga Cimanggu mengatakan, bahwa KTA Berasuransi sangat membantu jika ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi.

“Kami warga Cimanggu dengan hadirnya KTA Berasuransi ini sangat membantu kami, apabila terjadi sesutu yang tak diinginkan dengan adanya kita bisa minimal membantu di rumah sakit, kan lumayan, kartu ini gratis sangat membantu bagi kami, sangat berguna sekali,” kata Rohaemi, Kamis (8/6/2023).

Perlu diketahui, Di posko pemenangan, Abdul Khaliq berdiskusi dan konsolidasi internal mensosilasikan bagaimana cara mendaftar sebagai anggota partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dan juga menjadi partai yang peduli terhadap rakyat kecil.

BACA JUGA: Partai Perindo Sosialisasikan KTA Berasuransi di Bandung Barat

“Kehadiran saya untuk menyampaikan beberapa hal, terutama program partai, terutama KTA berasuransi di posko pemenangan. Saya ingin posko pemenangan bukan sekedar kongko-kongko tapi ada fungsi lain, seperti fungsi edukasi, sosilisasi, silaturahim dan diskusi,” kata Abdul Khaliq.