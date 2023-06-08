Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ketua DPD Bandung Barat Sebut KTA Berasuransi Jadi Ikon Perindo

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |11:28 WIB
Ketua DPD Bandung Barat Sebut KTA Berasuransi Jadi Ikon Perindo
Sosialisasi KTA Partai Perindo berasuransi di Jawa Barat. (iNews/Yuwono Wahyu)
BANDUNG Partai Perindo menyosialisasikan penyaluran kartu tanda anggota (KTA) berasuransi. Ratusan pengurus dan kader Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat mengikuti tata cara pendaftaran keanggotaan di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (7/6/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bandung Barat, Edi Mirwan menyebut, KTA berasuransi ini merupakan ikon Partai Perindo. Hal itu lantaran menurutnya KTA berasuransi hanya dimiliki partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 tersebut.

Ia pun akan melaksanakan program dari DPP ini

“Kartu anggota berasuransi ini ikonnya Perindo. Ini salah satu program DPP yang harus kita laksanakan di daerah-daerah,” ucap Edi.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad KTA Perindo tersebut akan dicetak berbentuk kartu ATM dan bisa dibawa ke TPS sebagai bukti pemilih dan kader Perindo.

“KTA berasuransi ini salah satu fasilitas partai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai identitas dan sekaligus sebagai kartu yan ada manfaatnya jika terjadi musibah kematian. Jadi ini asuransi jiwa yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Abdul Kholiq saat sosialisasi KTA berasuransi itu.

