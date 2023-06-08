Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mayat Wanita Terbungkus Plastik di Bandung, Diduga Korban Pembunuhan

Arif Budianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:27 WIB
Mayat Wanita Terbungkus Plastik di Bandung, Diduga Korban Pembunuhan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BANDUNG - Sesosok mayat wanita dalam plastik ditemukan di kamar kontrakan Cijerah, Gang Family, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung, Kulon, Kota Bandung, diduga korban pembunuh.

Dugaan itu setelah polisi menghimpun keterangan warga. Tetangga kamar kontrakan mendengar orang minta tolong. Sejak saat itu, perempuan yang menghuni kontrakan itu tidak terlihat. Begitu juga dengan orang yang bersamanya.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengatakan, jasad dalam plastik dipastikan perempuan berinisi EP (42). Korban diduga telah tewas beberapa hari lalu sebelum ditemukan pada Rabu 7 Juni 2023.

"Diduga (korban meninggal) satu atau dua tiga hari lalu. Tidak ada mutilasi (korban tidak dimutilasi). Utuh (korban masih utuh)," kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Kamis (8/6/2023).

Sebelumnya, pada Rabu (7/6/2023), warga mencium bau tidak sedap dari kamar kontrakan tersebut sehingga meminta Sugeng Nurhafif membukanya. Setelah kamar kontrakan dibuka, ternyata di dalamnya terdapat karung berisi mayat.

Warga pun melapor ke Polsek Bandung Kulon. Petugas datang bersama personel Unit Inafis Polrestabes Bandung melakukan olah tempat kejadian perkara (TPK) dan mengevakuasi jenazah dalam plastik ke RS Bhayangkara Sartika Asih.

Halaman:
1 2
      
