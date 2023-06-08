Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Garang Serang Warga, 8 Pelajar Anggota Geng Motor di Sukabumi Mewek Ditangkap Polisi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:23 WIB
Garang Serang Warga, 8 Pelajar Anggota Geng Motor di Sukabumi Mewek Ditangkap Polisi
Geng Motor nangis bombai ditangkap polisi (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Polsek Cisaat Polres Sukabumi Kota menangkap 8 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) setelah melakukan penyerangan terhadap warga.

Video geng motor  mengacungkan senjata dan ancam menyerang warga tersebut viral di media sosial (medsos).

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cimahi, tepatnya di Kampung Cimahi, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada Senin 5 Juni 2023 dini hari.

geng motor

Aksi kriminal geng motor beranggotakan pelajar itu pun meresahkan warga sekitar. Mereka meminta aparat keamanan menangkap pelaku yang garang menyerang warga tersebut.

Kapolsek Cisaat, Kompol Deden Sulaeman mengatakan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan usai menerima laporan warga.

"Kami mendapatkan informasi dan langsung mengamankan 8 pelajar tersebut. Selain itu, kami juga mengamankan tiga buah senjata tajam jenis besi pemukul dan dua buah celurit serta dua unit sepeda motor metik," ujar Deden kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (8/6/2023).

Saat dilakukan interogasi, lanjut Deden, para pelajar ini mengaku bahwa motif mereka awalnya mendapatkan ajakan dari sekolah lain untuk melakukan tawuran. Namun, sesampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada pelajar dari sekolah yang menantangnya tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3169985//geng_motor-omq3_large.jpg
Geng Motor Bersenjata Busur hingga Samurai Serang Warga, Dua Motor Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/525/3142888//penyiraman_air_keras_ibu_dan_anak_di_sukabumi_terungkap_pelakunya_pacar_virtual_korban-2NYL_large.jpg
Penyiraman Air Keras Ibu dan Anak di Sukabumi Terungkap, Pelakunya Pacar Virtual Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/608/3140500//viral-N9hv_large.jpg
Bak Bang Jago di Jalan, Anggota Geng Motor Medan Nangis Histeris Digulung Prajurit TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/337/3140420//tni-vU2u_large.jpg
Terekam Kamera, Aksi Heroik Trio TNI Sikat Konvoi Geng Motor di Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621//pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/525/3125499//tawuran-O7CJ_large.jpg
Tawuran Maut, Ketua Geng Motor All Stars Sukabumi Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement