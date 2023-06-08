Garang Serang Warga, 8 Pelajar Anggota Geng Motor di Sukabumi Mewek Ditangkap Polisi

SUKABUMI - Polsek Cisaat Polres Sukabumi Kota menangkap 8 pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) setelah melakukan penyerangan terhadap warga.

Video geng motor mengacungkan senjata dan ancam menyerang warga tersebut viral di media sosial (medsos).

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cimahi, tepatnya di Kampung Cimahi, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, pada Senin 5 Juni 2023 dini hari.

Aksi kriminal geng motor beranggotakan pelajar itu pun meresahkan warga sekitar. Mereka meminta aparat keamanan menangkap pelaku yang garang menyerang warga tersebut.

Kapolsek Cisaat, Kompol Deden Sulaeman mengatakan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan usai menerima laporan warga.

"Kami mendapatkan informasi dan langsung mengamankan 8 pelajar tersebut. Selain itu, kami juga mengamankan tiga buah senjata tajam jenis besi pemukul dan dua buah celurit serta dua unit sepeda motor metik," ujar Deden kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (8/6/2023).

Saat dilakukan interogasi, lanjut Deden, para pelajar ini mengaku bahwa motif mereka awalnya mendapatkan ajakan dari sekolah lain untuk melakukan tawuran. Namun, sesampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada pelajar dari sekolah yang menantangnya tersebut.