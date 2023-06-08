Advertisement
HOME NEWS JABAR

Abdul Khaliq: Masyarakat Bandung Antusias Sambut Partai Perindo di Pemilu 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:41 WIB
Abdul Khaliq: Masyarakat Bandung Antusias Sambut Partai Perindo di Pemilu 2024
Foto: MNC Portal
A
A
A

BANDUNG - Masyarakat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut baik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk Pemilu 2024.

Pasalnya, kehadiran Partai Perindo sudah dirasakan di tengah masyarakat dengan aksi nyata kegiatan sosial di berbagai tempat.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, salah satu indikator masyarakat yang antusias terhadap partai bernomor urut 16 ini adalah banyaknya warga yang menyerahkan formulir KTA Berasuransi. Bahkan dalam waktu singkat, sudah ada ratusan formulir yang diserahkan oleh masyarakat.

"Ini artinya luar biasa antusiasme masyarakat terhadap program KTA Berasuransi dari Partai Perindo," kata Abdul usai konsolidasi dengan DPW Partai Perindo Jawa Barat di Kantor DPW Perindo Jabar di Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).

Bacaleg DPR RI Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan KBB) itu memaparkan, pada awalnya, dia sudah mulai terjun ke masyarakat sejak pekan lalu. Pertama, dengan kunjungan sekaligus konsolidasi dengan bacaleg se-Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, hal yang sama dilakukannya dengan para bacaleg di KBB. Dalam forum itu, selain silaturahmi, dia juga menyerap apa yang menjadi kehendak masyarakat.

Tak lupa dalam forum di dua wilayah yang dihadiri pada tokoh masyarakat, RT, RW dan warga itu, Abdul juga menyosialisasikan KTA Berasuransi.

"Ini (KTA Berasuransi) memiliki fungsi sebagai identitas setiap orang, baik dia pengurus maupun bukan pengurus, dia caleg atau bukan, kalau dia adalah anggota Partai Perindo, maka dia punya hak untuk bisa mendapatkan KTA berasuransi," ujarnya.

Fungsi lainnya pun sangat bermanfaat bagi pemilik KTA tersebut dimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka akan mendapatkan perlindungan dalam bentuk asuransi jiwa.

"Klaimnya bisa mudah dan cepat, jadi bagi yang meninggal dunia misalnya, itu klaimnya bisa Rp3 juta, kalau dirawat bisa Rp300 ribu," ucapnya.

