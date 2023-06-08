BPBD Bandung Barat: Waspadai Krisis Air Bersih di 16 Kecamatan

BANDUNG BARAT - Fenomena El Nino yang berimbas kepada musim kemarau yang lebih panjang diprediksi akan berdampak ke 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sejumlah wilayah dikhawatirkan mengalami krisis air bersih sehingga bisa mengganggu aktivitas masyarakat.

Berdasarkan inventarisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB, potensi kekurangan air bersih dengan kategori sedang, berada di kecamatan perkotaan yang memiliki jumlah penduduknya besar. Seperti di wilayah Padalarang, Ngamprah, Batujajar, dan Lembang.

"Sebenarnya 16 kecamatan ada potensi krisis air bersih, hanya kategorinya tergolong rendah. Cuma untuk wilayah perkotaan kerawanannya cukup tinggi karena penduduknya padat," kata Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD KBB, Dedi Supriadi, Kamis (7/6/2023).

Menurutnya, hasil koordinasi dan pemetaan dengan BMKG dan aparat kewilayahan kasus kekurangan air bersih imbas El Nino bisa cukup parah untuk wilayah kota. Sedangkan untuk wilayah pedesaan kategorinya rendah, karena mereka masih mempunyai tutupan lahan yang lebih banyak.

Fenomena El Nino ini diprediksi bakal berlangsung mulai dari bulan Juli, Agustus, hingga September 2023. BPBD melihat untuk bulan Juni dan Juli, bencana kekeringan tidak akan begitu parah lantaran kemungkinan masih terjadi turun hujan meski intensitasnya sangat rendah.

"Yang kami waspadai justru puncak musim keringnya yang akan terjadi Agustus hingga September, dimana stok air bersih akan berkurang," imbuhnya.