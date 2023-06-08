Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Bertarung di Dapil Neraka, Caleg Perindo Abdul Khaliq Petakan Strategi Pemenangan

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:05 WIB
Bertarung di Dapil Neraka, Caleg Perindo Abdul Khaliq Petakan Strategi Pemenangan
Foto: MNC Portal
A
A
A

BANDUNG - Bacaleg DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Abdul Khaliq Ahmad tak gentar bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) II yang meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang diketahui banyak diisi oleh para petahana yang juga akan bertarung di Pemilu 2024.

"Jabar II isinya gajah semua. Jadi gak papa, itu sebagai challange bagi kami bahwa meskipun para incumbent masih bercokol di situ, saya kira yang namanya kompetesi politik sangat terbuka untuk bisa menggantikan sesuatu," kata Abdul, saat konsolidasi dengan DPW Partai Perindo Jabar di Kantor DPW Perindo Jabar, Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).

Dirinya merasa terpicu dan terpacu untuk berjuang lebih keras dengan hadirnya para incumbent tersebut. Melihat hal itu, akan ada dua hal yang akan dilakukannya.

"Pertama, ada semangat bagaimana Partai Perindo ini lolos melewati parliamentary threshold. Kedua, bagaimana kami bisa merebut kursi yang ada di Jabar II. Kan ada 10 kursi, kami optimis dan berpeluang bisa salah satunya dari 10 itu," ucap Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan itu.

Bacaleg DPR RI dari partai bernomor urut 16 itu menegaskan, kemenangan tidak mungkin didapat jika main-main.

Abdul akan serius menatap Pemilu 2024 bersama Perindo. "Oleh karena itu kita harus sudah menyusun metode pemenangannya dengan cara tandem," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
