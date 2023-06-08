Tatap Pemilu 2024, DPW Perindo Jabar Ingatkan Bacaleg Samakan Visi dan Target Politik

BANDUNG - DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat menilai, para bakal calong anggota legislatif (bacaleg) memiliki kedudukan yang sama dan berpeluang untuk duduk di kursi wakil rakyat pada periode 2024-2029.

Walau demikian, perwakilan DPW Partai Perindo Jabar, Yuyun Saefudin mengingatkan, para bacaleg ini berangkat dari satu keluarga besar. Oleh karena itu, mereka harus memiliki satu kesamaan visi, pandangan, dan target politik dalam menatap Pemilu 2024.

"Bagaimana Perindo di Jabar ini punya kursi di masing-masing tingkatannya? bangun kebersamaan itu karena pada saat kita satu keluarga maka bangun kebersamaan," kata Yuyun usai menerima kunjungan sekaligus konsolidasi dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad di Kantor DPW Perindo Jabar, Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).

Yuyun menegaskan, kepentingan seluruh keluarga besar partai bernomor urut 16 ini adalah bagaimana mendapatkan kursi. Siapa saja yang mendapatkan kursi, mereka lah yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa.

"Kita berharap yang menang nanti tidak meninggalkan yang kalah. Yang kalah jangan merasa sudah tidak ada harapan apa-apa, jadi semua bisa menikmati kemenangan ini. Kemenangan ini untuk semua dan masyarakat Jabar," ujarnya.

Dijelaskan Yuyun, Perindo Jabar menargetkan tiap tempat pemungutan suara (TPS) minimal meraih 10 suara. Misalnya di Kabupaten Bandung ada 11.086 TPS, berarti ada potensi suara sebanyak 120.000.