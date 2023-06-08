Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tatap Pemilu 2024, DPW Perindo Jabar Ingatkan Bacaleg Samakan Visi dan Target Politik

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:08 WIB
Tatap Pemilu 2024, DPW Perindo Jabar Ingatkan Bacaleg Samakan Visi dan Target Politik
Perindo Jabar siap tatap Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat menilai, para bakal calong anggota legislatif (bacaleg) memiliki kedudukan yang sama dan berpeluang untuk duduk di kursi wakil rakyat pada periode 2024-2029.

Walau demikian, perwakilan DPW Partai Perindo Jabar, Yuyun Saefudin mengingatkan, para bacaleg ini berangkat dari satu keluarga besar. Oleh karena itu, mereka harus memiliki satu kesamaan visi, pandangan, dan target politik dalam menatap Pemilu 2024.

"Bagaimana Perindo di Jabar ini punya kursi di masing-masing tingkatannya? bangun kebersamaan itu karena pada saat kita satu keluarga maka bangun kebersamaan," kata Yuyun usai menerima kunjungan sekaligus konsolidasi dengan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad di Kantor DPW Perindo Jabar, Jalan Cipaganti Nomor 75, Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).

Yuyun menegaskan, kepentingan seluruh keluarga besar partai bernomor urut 16 ini adalah bagaimana mendapatkan kursi. Siapa saja yang mendapatkan kursi, mereka lah yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa.

"Kita berharap yang menang nanti tidak meninggalkan yang kalah. Yang kalah jangan merasa sudah tidak ada harapan apa-apa, jadi semua bisa menikmati kemenangan ini. Kemenangan ini untuk semua dan masyarakat Jabar," ujarnya.

Dijelaskan Yuyun, Perindo Jabar menargetkan tiap tempat pemungutan suara (TPS) minimal meraih 10 suara. Misalnya di Kabupaten Bandung ada 11.086 TPS, berarti ada potensi suara sebanyak 120.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417/perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement