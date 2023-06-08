Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Nelayan Terjatuh ke Laut, Ditemukan Meninggal Setelah 2 Hari Hilang

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |02:03 WIB
Nelayan Terjatuh ke Laut, Ditemukan Meninggal Setelah 2 Hari Hilang
Jasad nelayan ditemukan mengambang di laut setelah dua hari hilang (Foto : Istimewa)
ASAHAN - Seorang nelayan bernama Syamsul Bahri (58), warga Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditemukan meninggal di sekitar Muara Bagan Lampu Merah Perairan Asahan pada Rabu 7 Juni 2023, petang.

Syamsul ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang sejak Selasa siang, 6 Juni 2023 kemarin. Ia diduga terjatuh dari perahu yang ditumpanginya lalu tenggelam.

Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Medan, Budiono, membenarkan adanya penemuan mayat nelayan tersebut. Budiono menyebut jasadnya Syamsul ditemukan sekitar 13 NM dari lokasi awal korban dinyatakan hilang.

"Iya benar, nelayan yang hilang di Perairan Asahan kemarins sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 14:55 WIB tadi. Korban atas nama Syamsul Bahri. Jasadnya sudah kita evakuasi ke Dermaga Pelabuhan Panton, Tanjungbalai Asahan dan lalu diserahkan kepada keluarga korban yang sudah menunggu di dermaga tersebut," kata Budiono.

Budiono menjelaskan, insiden tewasnya korban bermula ketika pada Selasa, 6 Juni 2023 sekitar pukul 6.00 WIB, Syamsul berangkat dari rumahnya menuju laut menggunakan perahu kayu untuk menjaring ikan.

Sekira pukul 8.00 WIB salah seorang nelayan yang mengenali perahu Syamsul melihat perahu Syamsul terombang-ambing di laut. Sementara Syamsul tak ada di perahu tersebut.

