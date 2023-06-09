Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Palestina: Laga Lawan Indonesia Lebih dari Sebuah Pertandingan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:01 WIB
Dubes Palestina: Laga Lawan Indonesia Lebih dari Sebuah Pertandingan
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tim nasional Indonesia akan menggelar pertandingan persahabatan dengan Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 Juni 2023. Bagi Duta Besar Palestina, Zuhair Al Shun, pertandingan menghadapi Indonesia lebih dari sekedar pertandingan persahataban. 

"Bagi kami (Palestina) ini bukan hanya sebuah pertandingan tetapi sebuah jawaban penting dan komitmen dari Indonesia, yang selalu mendukung kemajuan dari Indonesia bagi kemajuan Palestina, baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, pemerintahan, dan juga olahraga," kata Dubes Zuhair dalam wawancara khusus dengan Okezone, Kamis, (8/6/2023).

Dubes Al Shun kembali menyampaikan apresiasinya kepada rakyat dan pemerintah Indonesia atas dukungan bagi kemerdekaan Palestina yang telah diberikan sejak lama. Dia menyebut hubungan antara Indonesia dengan Palestina sebagai hubungan yang penuh persaudaraan.

