Jelang Laga Timnas Indonesia Vs Palestina, Dubes Zuhair: Apapun Hasilnya Ini Kemenangan Kita

JAKARTA - Dubes Palestina Zuhair Al Shun mennatikan pertandingan persahabatan antara Tim Nasional Indonesia dengan Tim Nasional Palestina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Namun, menurutnya hasil pertandingan itu sendiri bukanlah hal yang utama.

"Bagi kami (Palestina) tidak penting siapa yang menang. karena melakukan pertandingan persahabatan ini sudah merupakan kemenangan bagi kita semua," kata Dubes Zuhair berbicara dalam Special Dialogue Okezone, Kamis, (8/6/2023).

"Jika melihat dari peringkat Palestina kemungkinan akan menang. Tetapi bola itu bundar semua bisa terjadi."

Palestina saat ini berada di urutan 93 dunia dalam Peringkat FIFA, jauh di atas Indonesia yang berada di peringkat 149 dunia. Palestina juga memiliki catatan cemerlang dalam empat laga terakhirnya, dengan selalu mencatat hasil positif termasuk dua kemenangan atas Yaman dan Filipina di ajang kualifikasi Piala Asia 2023.

Menurut Dubes Zuhair laga menghadapi Indonesia lebih dari sekedar pertandingan persahataban, tetapi juga bentuk dukungan Indonesia untuk Palestina, terutama di bidang olahraga.