Penikaman Massal Prancis, Pemerintah Mengheningkan Cipta Selama 1 Menit dan Jalanan Diblokir di Lokasi Kejadian

PRANCIS – Majelis Nasional Prancis telah mengheningkan cipta selama satu menit dan jalan-jalan diblokir di sekitar lokasi serangan. Hal ini dilakukan usai terjadinya penikaman massal secara brutal terhadap empat anak kecil di sebuah taman di Annecy, di tenggara Prancis.

Anak-anak yang berusia antara satu dan tiga tahun itu dirawat di rumah sakit dan kini dalam kondisi stabil. Seorang anak asal Inggris berusia tiga tahun termasuk di antara yang terluka, yang lainnya adalah orang Belanda. Dua orang dewasa juga terluka, salah satunya dalam kondisi kritis.

Presiden Emmanuel Macron mencuitkan di Twitter jika negara itu "terkejut" atas "tindakan pengecut".

Tersangka telah menyerang anak-anak - beberapa di kursi dorong - saat mereka mengunjungi taman, sebelum melarikan diri dari tempat kejadian dan menikam seorang pria tua di dekatnya.

Polisi berhasil mengalahkan dan menangkap pelaku setelah dia memasuki taman bermain anak-anak untuk melakukan serangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis telah terbiasa dengan serangan pisau, yang sering dilakukan oleh pemuda soliter dengan latar belakang kejahatan kecil dan beberapa koneksi Islam. Jelas bahwa serangan ini bersifat berbeda.