Penikaman Massal Prancis, Pelaku Menyebut Nama Yesus Kristus saat Menyerang

PARIS – Penikaman massal yang terjadi di sebuah taman di Annecy, di tenggara Prancis menarik perhatian dunia internasional.

Tersangka telah menyerang anak-anak - beberapa di kursi dorong - saat mereka mengunjungi taman, sebelum melarikan diri dari tempat kejadian dan menikam seorang pria tua di dekatnya.

Polisi berhasil mengalahkan dan menangkap pelaku setelah dia memasuki taman bermain anak-anak untuk melakukan serangan. Polisi turun tangan dan pelaku ditembak di kaki.

Saat kejadian, penyerang menyebut nama Yesus Kristus.

Seorang saksi, Eleanor Vincent, mengatakan kepada BBC bahwa dia "tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi" saat dia mendekati danau.

"Orang-orang pergi untuk urusan mereka atau berlibur, seperti saya, dan itu mengejutkan. Saya tidak punya cara lain untuk menggambarkannya,” ungkapnya.