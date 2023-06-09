Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Palestina Sebut Sepak Bola Bisa Digunakan sebagai Alat Diplomasi

Faisal Haris , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:05 WIB
Dubes Palestina Sebut Sepak Bola Bisa Digunakan sebagai Alat Diplomasi
Ilustrasi/ Doc: Reuters
JAKARTA - Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun mengatakan, bentuk diplomasi tidak hanya sekadar berbicara politik saja, melainkan ada opsi lain yang dapat dijadikan alat diplomasi, salah satunya melalui sepak bola.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Special Dialogue Okezone dengan tema topik 'Laga Timnas, Bukti Eratnya Persaudaraan Indonesia-Palestina'. Ketika itu dia ditanya mengenai keefektifan olahraga sepak bola sebagai medium diplomasi Indonesia dan Palestina.

"Diplomasi bukan hanya sekadar berpolitik atau berbicara tentang politik. Diplomasi lebih dari itu, (pertandingan Indonesia Vs Palestina) ini menciptakan peluang bagus antara kedua tim untuk masa depan," kata Zuhair, Senin (12/6/2023).

"Jadi saudaraku, kita bisa melakukan Diplomasi dengan berbagai cara. Salah satunya diplomasi melalui sepak bola," imbuhnya.

Lebih lanjut, menurut Zuhair, pertandingan sepak bola juga dapat menumbuhkan cinta pada anak-anak muda sehingga hal itu bagus untuk kedua negara.

"Sepak bola adalah salah satu permainan yang memiliki banyak pendukung sehingga bisa menumbuhkan cinta di kalangan anak-anak muda. Maka kita berharap pemuda Indonesia dan Palestina bisa menjalin hubungan baik melalui sepak bola," pungkasnya.

